Верховна Рада прийняла за основу поправки до законодавства, які спростять порядок надання громадянства іноземцям та особам без громадянства, які захищали Україну на Донбасі.

За відповідний законопроект ( №3433) у першому читанні проголосувало 252 народних депутатів.

– Прийняття законопроекту дозволить іноземцям, особам без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканості України, вважатися такими, що на законних підставах перебувають на території України, отримувати посвідку на тимчасове проживання в Україні, а також набувати громадянства України за спрощених умов, – йдеться у пояснювальній записці.

Крім цього, метою законопроекту “є захист прав та законних інтересів тих іноземців, які захищали територіальну цілісність України, та є громадянами держави-агресора або інших держав, що не визнають територіальну цілісність України, у зв’язку із чим їх добровільне або примусове повернення до країни своєї громадянської належності порушуватиме їхні права”.

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До речі, Україна посіла 80-е місце з 209 у рейтингу найпривабливіших громадянств світу. За рік країна піднялася на 19 позицій завдяки запровадженню безвізового режиму з країнами Євросоюзу.