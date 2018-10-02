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Україна спростить надання громадянства іноземцям, що воювали на Донбасі

Верховна Рада прийняла за основу поправки до законодавства, які спростять порядок надання громадянства іноземцям та особам без громадянства, які захищали Україну на Донбасі.

Паспорт

За відповідний законопроект ( №3433) у першому читанні проголосувало 252 народних депутатів.

– Прийняття законопроекту дозволить іноземцям, особам без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканості України, вважатися такими, що на законних підставах перебувають на території України, отримувати посвідку на тимчасове проживання в Україні, а також набувати громадянства України за спрощених умов, – йдеться у пояснювальній записці.

Крім цього, метою законопроекту “є захист прав та законних інтересів тих іноземців, які захищали територіальну цілісність України, та є громадянами держави-агресора або інших держав, що не визнають територіальну цілісність України, у зв’язку із чим їх добровільне або примусове повернення до країни своєї громадянської належності порушуватиме їхні права”.

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До речі, Україна посіла 80-е місце з 209 у рейтингу найпривабливіших громадянств світу. За рік країна піднялася на 19 позицій завдяки запровадженню безвізового режиму з країнами Євросоюзу.

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