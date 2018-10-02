Известная французская актриса Изабель Юппер, которая была в прошлом году номинирована на Оскар, присоединилась к акции в поддержку осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова.

Об этом сообщил в Facebook режиссер Кристоф Ружжиа.

– Изабель Юппер со съемок призывает к немедленному освобождению Сенцова и других украинских политических заключенных, отбывающих наказание в России, – написал он.

2 октября – 142-й день голодовки украинского режиссера Олега Сенцова, которого незаконно арестовали в Крыму весной 2014-го и приговорили к 20 годам тюрьмы в РФ. Всё, что нужно знать о “деле Сенцова” – в материале Фактов ICTV.