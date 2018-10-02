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Відома актриса приєдналася до акції у підтримку Сенцова

Відома французька актриса Ізабель Юппер, яка була торік номінована на Оскар, приєдналася до акції на підтримку засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова.

Про це повідомив у Facebook режисер Крістоф Ружжіа.

– Ізабель Юппер зі зйомок закликає до негайного звільнення Сенцова та інших українських політичних в’язнів, які відбувають покарання в Росії, – написав він.

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2 жовтня – 142-й день голодування українського режисера Олега Сенцова, якого незаконно заарештували у Криму навесні 2014-го і засудили до 20 років в’язниці в РФ. Все, що потрібно знати про “справу Сенцова” – у матеріалі Фактів ICTV.

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