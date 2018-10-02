Мэр Киева, вечный чемпион WBC Виталий Кличко вместе с гостями 56-го конгресса Всемирного боксерского совета (WBC) посетил во вторник центр помощи детям на столичной Оболони. Подобные мероприятия, направленные на помощь детям, Всемирный боксерский совет устраивает регулярно.

Центр реабилитации “Город счастливых детей” выбрали не случайно. Здесь находятся дети, которые стали жертвами сложных семейных обстоятельств. За 11 лет воспитатели центра помогли более чем трем сотням детей.

– Каждый из чемпионов – человек, достигший в жизни своей цели. Это – успешные люди. И шли они к своему успеху с детства. Поэтому этим детям сейчас очень важно дарить положительные эмоции, вдохновлять их. Социальная акция , которую мы проводим вместе с WBC, всей боксерской семьей поможет таким детям. И даже если они не станут великими спортсменами, сегодняшняя встреча будет большой мотивацией для них в жизни, – подчеркнул Виталий Кличко.

– Я всегда участвую в благотворительных мероприятиях, которые организует WBC. И мне очень нравится атмосфера, которая здесь царит, – заявил Эвандер Холифилд.

Сейчас в центре находятся 39 детей. Более 10 процентов воспитанников – сироты. Все остальные – те, кого изъяли из неблагополучных семей, где родители уже лишены родительских прав, или на стадии лишения. У некоторых детей из-за психологических травм существуют проблемы с развитием.

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Во время визита в Город счастливых детей Кличко и чемпионы WBC подарили детям боксерские перчатки со своими автографами, футбольные мячи, другое спортивное снаряжение и подарки. Но главное – дети имели возможность пообщаться с легендами мирового бокса и показали им небольшое представление.

– Мы много получили от жизни. И теперь наша миссия – передавать свой опыт, делиться вниманием и эмоциями с такими детьми. Я очень рад, что нам удалось поиграть с малышами и даже развеселить их, – сказал Леннокс Льюис.

Во время этого мероприятия мэру столицы Виталию Кличко от Всемирного боксерского совета (WBC) вручили специальную награду за благотворительность.

– Это награда не мне. Это награда – нашему прекрасному городу, – подчеркнул Кличко.

Напомним, 56-й конгресс Всемирного боксерского совета (WBC) 1 октября начался в столице Украины. В Киев приехали звезды мирового бокса Леннокс Льюис, Эвандер Холифилд, Эрик Моралес и многие другие. Прибыли также президенты федераций стран-членов WBC, судьи, спортивные менеджеры и функционеры. Всего в столицу Украины для участия в конгрессе приехало около 700 участников из 166 стран мира. Продлится конгресс до 5 октября.