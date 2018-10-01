В Киеве началась церемония открытия 56-го конгресса Всемирного боксерского совета (WBC), который в Украине происходит впервые. Торжества проходят на Почтовой площади.

В церемонии участвуют вечный чемпион WBC, мэр Киева Виталий Кличко, президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман, легенды мирового бокса Леннокс Льюис, Эвандер Холифилд, Владимир Кличко и другие. Приехали в Киев также и президенты федераций стран-членов WBC, судьи, спортивные менеджеры и функционеры, передает пресс-служба Кличка.

– Мы рады приветствовать всех гостей в столице Украины. Я счастлив, что нам удалось собрать столько звезд. В течение недели мы будем обсуждать дальнейшую стратегию развития мирового бокса, – сказал Кличко в начале церемонии. – И мне очень приятно, что впервые мне не пришлось ехать на конгресс WBC куда-то очень далеко. Потому это большое событие принимает мой родной город, – заявил мэр Киева.









Президент Всемирного боксерского совета поблагодарил Кличко за организацию конгресса WBC в Киеве / 5 фотографий

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман в приветственном слове к участникам конгресса отметил высокую подготовку Киева к мероприятию.

– Я счастлив видеть так много друзей со всего мира. Это важная неделя для всего бокса, – сказал Маурисио Сулейман. – Я благодарю мэра Киева Виталий Кличко и всем, кто принял участие в организации этого конгресса.

Легендарный чемпион Льюис перед началом церемонии отметил, что с радостью воспользовался возможностью второй раз посетить Киев.

– Я счастлив встретить здесь моих друзей братьев Кличко. Приятно также видеть столько улыбающихся людей на улицах города. Убежден, этот конгресс станет одним из лучших в истории его проведения, – отметил Льюис.

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Поблагодарил за приглашение в столицу Украины и легенда мирового бокса Эвандер Холифилд.

– Мне приятно быть в этом городе в Украине. Это для меня большая честь, ведь здесь собрались члены лучшей в мире боксерской организации – WBC, – сказал Холифилд.

На конгресс в Киев прибыло более 700 участников из 166 стран мира.