PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / 130 тыс. грн за лося. Браконьеров будут наказывать гигантскими штрафами/

130 тыс. грн за лося. Браконьеров будут наказывать гигантскими штрафами

Правительство определило размер штрафа за незаконную охоту на лося европейского, который в 2017 году занесен в Красную Книгу.

Лось

Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак, передает пресс-служба Минприроды.

По его словам, таким образом внесены изменения в постановление, которое определяет размер компенсации за незаконное уничтожение животных и растений, занесенных в Красную книгу Украины.

– Относительно лося европейского, то 130 тыс. грн за незаконное добывание или нанесение вреда этому животному должны немного привести в чувство тех, кто считает, что им все позволено и продолжает убивать животных, несмотря даже на их краснокнижний статус, – отметил Семерак.

Постановлением, в которое правительство внесло сегодня изменения, также предусмотрено 130 тыс. грн компенсации за незаконную охоту на зубра, а за охоту на дикого коня придется заплатить 70 тыс. грн.

Читайте: Новые штрафы за браконьерство: на каких животных и на сколько выросли

К слову, сейчас в Украине в разгаре сезон охоты на пернатую дичь.

Фото: pixabay.com

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

парковка
Новые штрафы в Украине: почему действуют не все и не везде
Как парковались, так и паркуются: в Киеве водители не обращают внимания на новые штрафы
Новые штрафы за парковку в Украине – все, что нужно знать
Новые штрафы за непристегнутый ремень безопасности – реакция водителей
В зоне ЧАЭС из радиоактивного водоема спасли лося
Рыбное браконьерство в Украине: штрафы и убытки
Сезон охоты на пернатую дичь открыт: документы и правила
Раки
В Украине запретили вылов раков: причина и даты (ИНФОГРАФИКА)
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка