Правительство определило размер штрафа за незаконную охоту на лося европейского, который в 2017 году занесен в Красную Книгу.

Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак, передает пресс-служба Минприроды.

По его словам, таким образом внесены изменения в постановление, которое определяет размер компенсации за незаконное уничтожение животных и растений, занесенных в Красную книгу Украины.

– Относительно лося европейского, то 130 тыс. грн за незаконное добывание или нанесение вреда этому животному должны немного привести в чувство тех, кто считает, что им все позволено и продолжает убивать животных, несмотря даже на их краснокнижний статус, – отметил Семерак.

Постановлением, в которое правительство внесло сегодня изменения, также предусмотрено 130 тыс. грн компенсации за незаконную охоту на зубра, а за охоту на дикого коня придется заплатить 70 тыс. грн.

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К слову, сейчас в Украине в разгаре сезон охоты на пернатую дичь.

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