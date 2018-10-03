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130 тис. грн за лося. Браконьєрів каратимуть гігантськими штрафами

Уряд визначив розмір штрафу за незаконне полювання на лося європейського, якого у 2017 році було занесено до Червоної Книги.

Лось

Про це повідомив міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак, передає прес-служба Мінприроди.

За його словами, таким чином внесено зміни до постанови, яка визначає розмір компенсації за незаконне знищення тварин і рослин, занесених до Червоної книги України.

– Щодо лося європейського, то 130 тис. грн за незаконне добування чи нанесення шкоди цій тварині мають трохи привести до тями тих, хто вважає, що їм все дозволено і продовжує вбивати тварин, незважаючи навіть на їх червонокнижний статус, – наголосив Семерак.

Постановою, до якої уряд вніс сьогодні зміни, також передбачено 130 тис. грн компенсації за незаконне полювання на зубра, а за полювання на дикого коня доведеться заплатити 70 тис. грн.

Читайте: Нові штрафи за браконьєрство: на яких тварин і на скільки зросли

До слова, зараз в Україні в розпалі сезон полювання на пернату дичину.

Фото: pixabay.com

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