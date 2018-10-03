После того, как “Верховный суд” оккупированного Крыма изменил приговор украинскому политзаключенному Владимиру Балуху, он может ходатайствовать об условно-досрочном освобождении (УДО).

Об этом написала в Facebook уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

– По законам РФ, Владимир Балух уже отбыл необходимую часть срока. Теперь он может ходатайствовать об условно-досрочном освобождении. Но это сыграет на руку Кремлю. Именно поэтому, это шанс выйти на свободу, но какой ценой? Я, Украина и весь мир продолжим искать пути спасения украинца, – подчеркнула омбудсмен.

Читайте: Болит так, что задыхается – Балух пожаловался на проблемы с сердцем

Напомним, сегодня так называемый Верховный суд Крыма изменил приговор украинскому политзаключенному Владимиру Балуху – с 5 лет колонии общего режима до 4 лет и 11 месяцев.

Фото: Людмила Денісова