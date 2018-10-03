Після того, як “Верховний суд” окупованого Криму змінив вирок українському політв’язню Володимиру Балуху, він може клопотати про умовно-дострокове звільнення (УДЗ).

Про це написала у Facebook уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

– За законами РФ, Володимир Балух вже відбув необхідну частину терміну. Тепер він може клопотати про умовно-дострокове звільнення. Але це зіграє на руку Кремлю. Саме тому, це шанс вийти на свободу, але якою ціною? Я, Україна і весь світ продовжимо шукати шляхи порятунку українця, – підкреслила омбудсмен.

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Нагадаємо, сьогодні так званий Верховний суд Криму змінив вирок українському політв’язню Володимиру Балуху – з 5 років колонії загального режиму до 4 років і 11 місяців.

Фото: Людмила Денісова