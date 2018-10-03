Украина и Великобритания договорились усилить сотрудничество в сфере противодействия разведывательно-подрывной деятельности спецслужб России.

Таковы результаты встречи главы Службы безопасности Василия Грицака с министром по вопросам безопасности Великобритании Беном Уоллесом, сообщает пресс-служба СБУ.

– По результатам переговоров стороны достигли договоренностей об углублении двустороннего сотрудничества в сфере противодействия разведывательно-подрывной деятельности российских спецслужб и киберугрозам, – говорится в сообщении.

Отмечается также, что Грицак ознакомил Уоллеса с развернутой спецслужбами РФ широкомасштабной операцией по дестабилизации ситуации в Украине накануне выборов, а также попытками дискредитации нашего государства перед международным сообществом.

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Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что РФ попытается влиять на результаты выборов в Украине в 2019 году.