PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Великобритания будет помогать Украине бороться со спецслужбами РФ/

Великобритания будет помогать Украине бороться со спецслужбами РФ

Украина и Великобритания договорились усилить сотрудничество в сфере противодействия разведывательно-подрывной деятельности спецслужб России.

Велика Британія

Таковы результаты встречи главы Службы безопасности Василия Грицака с министром по вопросам безопасности Великобритании Беном Уоллесом, сообщает пресс-служба СБУ.

– По результатам переговоров стороны достигли договоренностей об углублении двустороннего сотрудничества в сфере противодействия разведывательно-подрывной деятельности российских спецслужб и киберугрозам, – говорится в сообщении.

Отмечается также, что Грицак ознакомил Уоллеса с развернутой спецслужбами РФ широкомасштабной операцией по дестабилизации ситуации в Украине накануне выборов, а также попытками дискредитации нашего государства перед международным сообществом.

Читайте: ЕС ввел санкции против российских компаний за строительство Керченского моста

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что РФ попытается влиять на результаты выборов в Украине в 2019 году.

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

СБУ
Планировали столкновения: в Киеве сорвали акцию ФСБ
Сергій Скрипаль
Что знал и почему хотели убить? Сенсационное интервью Скрипаля
Анатолий Чепига получил Героя России за эвакуацию Януковича
Муженко расскрыл план Украины по защите Азовского моря
В Британии открыли забавную статую Трампа
В Киеве задержали авто с номерами “ДНР” – СБУ
Поліція
Отравление Скрипаля: спецслужбы установили личность третьего подозреваемого
Велика Британія
РФ заплатит высокую цену. Глава МИД Великобритании о разговоре с Лавровым
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка