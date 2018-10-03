Україна і Велика Британія домовилися посилити співпрацю у сфері протидії розвідувально-підривній діяльності спецслужб Росії.

Такі результати зустрічі голови Служби безпеки Василя Грицака з міністром з питань безпеки Великої Британії Беном Воллесом, повідомляє прес-служба СБУ.

– За результатами переговорів сторони досягли домовленостей про поглиблення двостороннього співробітництва у сфері протидії розвідувально-підривній діяльності російських спецслужб та кіберзагрозам, – йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що Грицак ознайомив Воллеса із розгорнутою спецслужбами РФ широкомасштабною операцією з дестабілізації ситуації в Україні напередодні виборів, а також спробами дискредитації нашої держави перед міжнародною спільнотою.

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Раніше секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що РФ спробує впливати на результати виборів в Україні в 2019 році.