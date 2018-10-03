Факты ICTV разобрались, выгодно ли Украине сотрудничать с МВФ (который еще не предоставил последний транш в размере почти 2 млрд долларов) , какие условия он ставит и при чем здесь цены газ.

Последний транш Международного валютного фонда в размере 1,9 млрд долларов Украина до сих пор не предоставили. Миссия МВФ посещала страну в сентябре, однако уехала без принятого решения. Они не спешат выдавать Украине деньги.

Четырехлетняя программа кредитования МВФ заканчивается в марте 2019 года. За это время Украина получила четыре транша на сумму 8,7 млрд долларов. Хотя согласовано было 17,5 млрд.

Зачем брать кредиты у МВФ

Факты ICTV поговорили с Марией Репко из Центра экономической стратегии, которая рассказала, зачем Украине сотрудничать с МВФ и почему поднимут цены на газ.

Средства, которые МВФ предоставляет Украине, идут не в бюджет страны, а в резервы НБУ. Впоследствии эти деньги направляются на поддержание стабильности валютного курса. То есть, удерживают курс гривны от резких изменений.

Украина выгодно и нужно сотрудничать с МВФ. По словам эксперта, кредиты МВФ создают Украине имидж надежного заемщика:

– Имея программу с МВФ, Украина может позаимствовать даже в частных кредиторов на 2-3% дешевле, чем она может одолжить, не имея этой программы.

Ближайшие два года Украине придется активно платить внешний долг. Дешевые кредиты ей очень необходимы:

– Они (долги – Ред.) Тяготеют дамокловым мечом над головой. Если мы не погасим, то Украина снова придется заходить на переговоры, реструктуризацию, рефинансировать эти долги по очень высоким рыночным ставкам.

Напомним, ранее Факты ICTV писали, что кредиты МВФ – лишь временная необходимость.

МВФ предоставляет Украине кредиты на выгодных условиях – около 1% годовых за пользование средствами. Другие международные организации не готовы к такому сотрудничеству. Пока что в Украине нет альтернативных источников получения денег. Однако, когда экономика Украины стабилизируется, платить долги и пополнять золотовалютные резервы можно будет из государственных средств.

Последний транш под угрозой

Вероятность последнего транша от МВФ была очень высока. Однако, миссия неожиданно уехала из Украины, так и не предоставив финального ответа.

Эксперты сходятся во мнении – через долгосрочное невыполнение требований Украиной, МВФ поставило под сомнение надежность страны. В фонде повысилось недоверие к Украине.

Это решение МВФ может привести к пересмотру условий, на которых Украина получала деньги, и ужесточению требований к стране. Так, Репко отметила:

– Если правительство докажет, что оно выполняет свои обязательства, возможно фонд станет нам больше доверять. Отсутствие транша означает, что доверие на нуле. И требуются очень серьезные предварительные действия.

При чем тут газ

Для того, чтобы получить очередной транш, Украина должна выполнить ряд требований: создать Антикоррупционный суд принять бюджет на 2019 с дефицитом не более 2,5% ВВП.

Урегулирование цен на газ – одно из основных требований.

Там требуют поднять цены для населения до рыночного уровня – это почти на 50% больше, чем платят сейчас.

Вместо 6,95 грн за кубометр, цена повысится до 11 гривен.

В МВФ считают: выгодная добыча газа в Украине начнется, когда для внутренних потребителей цена будет такая же как и на импортный газ. Тогда украинские газодобывающие компании станут конкурентоспособными и прибыльными.

Экономический эксперт Мария Репко отмечает, что пока цены не повышены, государство тратит большие средства на урегулирование разницы:

– Наши налоги могут идти на образование, на здравоохранение, на зарплату, за них можно строить мосты и так далее. Вместо этого они идут на компенсацию разницы рыночной цены газа и административно-регулируемой.

Качественная социальная политика поможет гражданам справиться с повышением:

– Нормальная европейская мировая практика – субсидии тем, кто не может сам платить за коммунальные услуги.

Министр Кабинета министров Украины Александр Саенко заверил Факты ICTV, что деньги на субсидии заложены в бюджете на 2019, поэтому цена на газ не повлечет проблем для украинцев:

– Люди, которые в этом нуждаются, будут получать субсидии. Поэтому повышение цены на газ их никак не коснется. В проекте государственного бюджета на 2019 мы заложили необходимую опцию субсидий.

Сотрудничество с МВФ выгодно для Украины. Даже несмотря на выдвинутые условия. С МВФ в государстве есть запас средств на случай колебания курса. Более того, на международной арене Украина выглядит надежным заемщиком, которому даже МВФ предоставляет транши.

Среднестатистические украинцы оказаться в сложном положении: с одной стороны повышение существенно ударит по “кошельку”, с другой – есть шанс на экономическую стабилизацию.

Государственные деятели уверяют, что повышение не скажется на украинцах, ведь на 2019 в бюджет заложены средства на субсидии всем, кто нуждается в этом.

Фото: официальные страницы Facebook, dreamstime

Лилия Ященко