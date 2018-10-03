PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / В Украине увеличены штрафы за незаконную рубку лесов/

В Украине увеличены штрафы за незаконную рубку лесов

Президент Петр Порошенко подписал закон относительно сохранения украинских лесов и создания механизма предупреждения совершения преступлений, связанных с незаконным рубкой.

ліс-кругляк

Согласно документу ( №5495), в несколько раз повышены штрафы за незаконную рубку и уничтожение лесных культур и молодняка, сообщает пресс-служба АП.

Этим законом вносятся изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины, Уголовно-процессуальный кодекс Украины и закон Об особенностях государственного регулирования деятельности субъектов предпринимательской деятельности, связанной с реализацией и экспортом лесоматериалов.

Кроме того, правительству поручено разработать комплексную программу восстановления лесного фонда.

Напомним, 6 сентября Верховная Рада приняла ранее ветированный президентом законопроект О предотвращении контрабанды леса, где предлагалось усилить ответственность за незаконную вырубку леса. Если вырубка нанесла существенный ущерб – более чем на 34 тыс. грн – штраф составит 17 тыс. грн, или арест на 6 месяцев или лишение свободы до 3 лет.

Фото: dreamstime

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Донбас
Порошенко внес в Раду законопроект о продлении особого порядка в ОРДЛО
Порошенко і Меркель
Энергетическая безопасность, заложники и санкции – итоги разговора Меркель и Порошенко
Не вернемся в Российскую империю: Порошенко о евроинтеграции в интервью CNN
Мы требуем уважения суверенитета Украины! Порошенко о венгерских паспортах на Закарпатье
Путин умышленно блокировал продажу Липецкой фабрики – Порошенко
Украина является де-факто восточным флангом НАТО – Порошенко
Закон об аптеках: требования к размещению, образование владельцев и допустимое количество
Порошенко попросили помочь Днепру получить от Кабмина деньги на новый аэропорт
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка