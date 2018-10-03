Президент Петр Порошенко подписал закон относительно сохранения украинских лесов и создания механизма предупреждения совершения преступлений, связанных с незаконным рубкой.

Согласно документу ( №5495), в несколько раз повышены штрафы за незаконную рубку и уничтожение лесных культур и молодняка, сообщает пресс-служба АП.

Этим законом вносятся изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины, Уголовно-процессуальный кодекс Украины и закон Об особенностях государственного регулирования деятельности субъектов предпринимательской деятельности, связанной с реализацией и экспортом лесоматериалов.

Кроме того, правительству поручено разработать комплексную программу восстановления лесного фонда.

Напомним, 6 сентября Верховная Рада приняла ранее ветированный президентом законопроект О предотвращении контрабанды леса, где предлагалось усилить ответственность за незаконную вырубку леса. Если вырубка нанесла существенный ущерб – более чем на 34 тыс. грн – штраф составит 17 тыс. грн, или арест на 6 месяцев или лишение свободы до 3 лет.

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