Президент Петро Порошенко підписав закон щодо збереження українських лісів та створення механізму запобігання вчиненню злочинів, пов’язаних з незаконною рубкою.

Згідно з документом ( №5495), в кілька разів підвищено штрафи за незаконну рубку і знищення лісових культур та молодняка, повідомляє прес-служба АП.

Цим законом вносяться зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України та закону Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів.

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Окрім того, уряду доручено розробити комплексну програму відновлення лісового фонду.

Нагадаємо, 6 вересня Верховна Рада ухвалила раніше заветований президентом законопроект Про запобігання контрабанді лісу, де пропонувалось посилити відповідальність за незаконну вирубку лісу. Якщо вирубка завдала істотних збитків – більш ніж на 34 тис. грн – штраф складе 17 тис. грн, або ж арешт на 6 місяців, або позбавленням волі до 3 років.

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