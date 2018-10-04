Какие именно права нарушила компания Фармак, и каковы требования истца, адвокаты сторон не сообщают, ссылаясь на коммерческую тайну.

Компания Bayer Intellectual Property GmbH (Германия) подала иск против ПАО Фармак (Киев) о защите нарушенного права интеллектуальной собственности на изобретение.

Как сообщается на портале Судебная власть Украины, дело №911/165/18 находится на рассмотрении Хозяйственного суда Киевской области. Судебное заседание по этому иску состоялось 28 сентября. В ходе заседания стороны предоставили материалы, которые сейчас изучает суд. Следующее заседание запланировано на 10 октября.

Какие именно права нарушила компания Фармак, и каковы требования истца, адвокаты сторон не сообщают, ссылаясь на коммерческую тайну.

Как сообщалось, 9 октября на заседании Верховного суда будет рассматриваться иск ПАО Фармак к ЧАО Фармацевтическая фирма Дарница. Истец хочет добиться отмены регистрации препарата Корвалол-Дарница, настаивая на своем эксклюзивном праве на советский лекарственный бренд Корвалол.

Ранее суды дважды отказывали Фармаку в удовлетворении этого требования: в 2011 году и в июле нынешнего года. В то же время, препарат под брендом Корвалол производят несколько фармкомпаний в России, где у Фармака работает официальное представительство. Судебных претензий в их адрес украинская компания не выдвигала.

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Компания Bayer основана в Германии в 1863 году. Является одним из ведущих мировых производителей химической и фармацевтической продукции. Компании принадлежит известный лекарственный бренд Aspirin.

ПАО Фармак – один из крупнейших украинских производителей фармпродукции. Компания экспортирует продукцию в 20 стран мира. По итогам 2017 года Фармак увеличил чистую прибыль почти на 30% – до 839 миллионов гривень.