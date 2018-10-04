Які саме права порушила компанія Фармак, і які вимоги позивача, адвокати сторін не повідомляють, посилаючись на комерційну таємницю.

Компанія Bayer Intellectual Property GmbH (Німеччина) подала позов проти ПАТ Фармак (Київ) про захист порушеного права інтелектуальної власності на винахід.

Як повідомляється на порталі Судова влада України, справа №911 / 165/18 знаходиться на розгляді Господарського суду Київської області. Судове засідання за цим позовом відбулося 28 вересня. В ході засідання сторони надали матеріали, які зараз вивчає суд. Наступне засідання заплановано на 10 жовтня.

Які саме права порушила компанія Фармак, і які вимоги позивача, адвокати сторін не повідомляють, посилаючись на комерційну таємницю.

Як повідомлялося, 9 жовтня на засіданні Верховного суду буде розглядатися позов ПАТ Фармак до ПрАТ Фармацевтична фірма Дарниця. Позивач хоче домогтися скасування реєстрації препарату Корвалол-Дарниця, наполягаючи на своєму ексклюзивному праві на радянський лікарський бренд Корвалол.

Раніше суди двічі відмовляли Фармак в задоволенні цієї вимоги: в 2011 році і в липні нинішнього року. В той же час, препарат під брендом Корвалол виробляють кілька фармацевтичних компаній в Росії, де у Фармака працює офіційне представництво. Судових претензій на їхню адресу українська компанія не висувала.

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Компанія Bayer заснована в Німеччині в 1863 році. Є одним з провідних світових виробників хімічної і фармацевтичної продукції. Компанії належить відомий лікарський бренд Aspirin.

ПАТ Фармак – один з найбільших українських виробників фармпродукції. Компанія експортує продукцію в 20 країн світу. За підсумками 2017 року Фармак збільшив чистий прибуток майже на 30% – до 839 мільйонів гривень.