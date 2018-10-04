НАТО предоставляет Украине практическую помощь в укреплении киберзащиты и продолжит делать это, в том числе через трастовые фонды.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге в Брюсселе.

– НАТО уже помогает Украине в укреплении кибербезопасности и кибервозможностей. Мы делаем это через трастовые фонды, у нас есть трастовый фонд по киберзащите, предоставляя средства и поддержку по внедрению кибербезопасности. Мы также помогаем в защите сетей и инфраструктуры, – сказал Столтенберг.

Он напомнил, что НАТО помогает Украине в создании центра реагирования на киберинциденты, который будет одним из механизмов помощи в преодолении инцидентов или попыток вмешательства или взлома киберсетей.

– И я обещал президенту Порошенко на саммите в июле, что союзники НАТО продолжат свою поддержку, и один из фондов связан как раз с киберзащитой, – отметил генсек.

Напомним, в ответ на кибератаки РФ НАТО может применить 5 статью положения, приравнивающую нападение на одну из стран блока к нападению на всех членов Альянса.

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