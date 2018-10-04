НАТО надає Україні практичну допомогу у зміцненні кіберзахисту і продовжить робити це, зокрема через трастові фонди.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на брифінгу у Брюсселі.

– НАТО вже допомагає Україні у зміцненні кібербезпеки і кіберможливостей. Ми робимо це через трастові фонди, ми маємо трастовий фонд з кіберзахисту, надаючи кошти і підтримку у запровадженні кібербезпеки. Ми також допомагаємо у захисті мереж та інфрастуктури, – сказав Столтенберг.

Він нагадав, що НАТО допомагає Україні у створенні центру реагування на кіберінциденти, який буде одним із механізмів допомоги у подоланні інцидентів або спроб втручання чи зламу кібермереж.

– І я обіцяв президенту Порошенку на саміті в липні, що союзники НАТО продовжать свою підтримку, і один із фондів пов’язаний якраз із кіберзахистом, – зазначив генсек.

Нагадаємо, у відповідь на кібератаки РФ НАТО може застосувати 5 статтю положення, що прирівнює напад на одну з країн блоку до нападу на всіх членів Альянсу.

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