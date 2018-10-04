PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика / НАТО допомагає Україні створювати центр кіберзахисту - Столтенберг/

НАТО допомагає Україні створювати центр кіберзахисту – Столтенберг

НАТО надає Україні практичну допомогу у зміцненні кіберзахисту і продовжить робити це, зокрема через трастові фонди.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на брифінгу у Брюсселі.

– НАТО вже допомагає Україні у зміцненні кібербезпеки і кіберможливостей. Ми робимо це через трастові фонди, ми маємо трастовий фонд з кіберзахисту, надаючи кошти і підтримку у запровадженні кібербезпеки. Ми також допомагаємо у захисті мереж та інфрастуктури, – сказав Столтенберг.

Він нагадав, що НАТО допомагає Україні у створенні центру реагування на кіберінциденти, який буде одним із механізмів допомоги у подоланні інцидентів або спроб втручання чи зламу кібермереж.

Читайте: Припиніть! В США закликали Угорщину не втягувати НАТО в суперечки з Україною Україна є де-факто східним флангом НАТО - Порошенко Інтеграція України в ЄС і НАТО: зміни до Конституції направлено в КС

– І я обіцяв президенту Порошенку на саміті в липні, що союзники НАТО продовжать свою підтримку, і один із фондів пов’язаний якраз із кіберзахистом, – зазначив генсек.

Нагадаємо, у відповідь на кібератаки РФ НАТО може застосувати 5 статтю положення, що прирівнює напад на одну з країн блоку до нападу на всіх членів Альянсу.

Фото: Palinchak/Dreamstime

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

10 найпопулярніших авто вересня в Україні
Леонід Кучма
Кучма вийшов з переговорної групи у Мінську
МЗС
Запізніла реакція України на дії Угорщини: нові подробиці конфлікту
Припиніть! В США закликали Угорщину не втягувати НАТО в суперечки з Україною
За цькування у школах України каратимуть: що загрожує
Пільговий проїзд і знижки в обмін на землю: незаможні села приєднуються до міст
Бюджет під ялинку скасовується – з 2019 Україна плануватиме бюджет на 3 роки
Що означатиме дефолт і чому Україна має домовитись з МВФ
Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка