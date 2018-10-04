Телевизионный проект Новые лидеры начнется сегодня, 4 октября, в 22.20 на телеканале ICTV. Выпуск Новых лидеров можно будет также посмотреть онлайн.

Новые лидеры подошли к финальному этапу проекта.

Каждый четверг в 22.20 на канале ICTV будет транслироваться проект Новые лидеры.

Первые две программы посвящены презентации проектов и отбору в десятку лидеров.

Программа будет доступна сразу после эфира онлайн:

на сайте https://novilidery.com

у Facebook www.facebook.com/novilidery

на YouTube https://goo.gl/1n7mUE

Смотреть Новые лидеры онлайн:

Напомним, Новые лидеры – это национальный телевизионный проект, который дает возможность проявить себя людям, которые стремятся и активно участвуют в общественной жизни страны.