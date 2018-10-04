Телевизионный проект Новые лидеры начнется сегодня, 4 октября, в 22.20 на телеканале ICTV. Выпуск Новых лидеров можно будет также посмотреть онлайн.
Новые лидеры подошли к финальному этапу проекта.
Каждый четверг в 22.20 на канале ICTV будет транслироваться проект Новые лидеры.
Первые две программы посвящены презентации проектов и отбору в десятку лидеров.
Программа будет доступна сразу после эфира онлайн:
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Смотреть Новые лидеры онлайн:
Напомним, Новые лидеры – это национальный телевизионный проект, который дает возможность проявить себя людям, которые стремятся и активно участвуют в общественной жизни страны.
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