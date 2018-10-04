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Нові лідери: де дивитися проект онлайн

Телевізійний проект Нові лідери почнеться сьогодні, 4 жовтня, о 22.20 на телеканалі ICTV. Випуск Нових лідерів можна буде також подивитися онлайн.

Нові лідери підійшли до фінального етапу проекту.

Щочетверга о 22.20 на каналі ICTV транслюватиметься проект Нові лідери.

Перші дві програми присвячені презентації проектів і відбору в десятку лідерів.

Програма буде доступною відразу після ефіру або її можна дивитися онлайн:

Читайте: Сергій Притула буде ведучим телепроекту Нові лідери на ICTV Топ-100 – Нові лідери обрали сотню претендентів на перемогу Нові лідери: яких учасників дискваліфікують і за що

Дивитися Нові лідери онлайн:

Нагадаємо, Нові лідери – це національний телевізійний проект, який дає можливість проявити себе людям, які прагнуть і активно беруть участь у громадському житті країни.

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