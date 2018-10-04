Телевізійний проект Нові лідери почнеться сьогодні, 4 жовтня, о 22.20 на телеканалі ICTV. Випуск Нових лідерів можна буде також подивитися онлайн.

Нові лідери підійшли до фінального етапу проекту.

Щочетверга о 22.20 на каналі ICTV транслюватиметься проект Нові лідери.

Перші дві програми присвячені презентації проектів і відбору в десятку лідерів.

Програма буде доступною відразу після ефіру або її можна дивитися онлайн:

на сайті https://novilidery.com

у Facebook www.facebook.com/novilidery

на YouTube https://goo.gl/1n7mUE

Дивитися Нові лідери онлайн:

Нагадаємо, Нові лідери – це національний телевізійний проект, який дає можливість проявити себе людям, які прагнуть і активно беруть участь у громадському житті країни.