Сенат США единогласно признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Эта резолюция стала первым в истории правовым актом Конгресса США, где голодомор признается геноцидом украинского народа, сообщает посольство Украины в Соединенных Штатах.

В частности, документ включает признание Сенатом выводов правительственной комиссии США относительно Голода в Украине (от 22 апреля 1988 года) о том, что “Сталин и его окружение совершили в 1932-1933 гг. Геноцид против украинцев”.

– Резолюция также осуждает систематическое нарушение прав человека, в том числе права на самоопределение и свободу слова, совершенные советским правительством против украинского народа, – говорится в сообщении.

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По словам президента Петра Порошенко, это еще один весомый результат усиления украинского-американского стратегического партнерства.

Напомним, ранее Голодомор в Украине признали геноцидом11 американских штатов.

Фото: Embassy of Ukraine in the USA/Посольство України в США