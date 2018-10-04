Сенат США одностайно визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Ця резолюція стала першим в історії правовим актом Конгресу США, де голодомор визнається геноцидом українського народу, повідомляє посольство України у Сполучених Штатах.

Зокрема, документ включає визнання Сенатом висновків урядової комісії США щодо Голоду в Україні (від 22 квітня 1988 року) про те, що “Сталін та його оточення вчинили у 1932-1933 рр. геноцид проти українців”.

– Резолюція також засуджує систематичні порушення прав людини, у тому числі права на самовизначення та свободу слова, вчинені радянським урядом проти українського народу, – йдеться у повідомленні.

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За словами президента Петра Порошенка, це ще один вагомий результат посилення українсько-американського стратегічного партнерства.

Нагадаємо, раніше Голодомор в Україні визнали геноцидом 11 американських штатів.

Фото: Embassy of Ukraine in the USA/Посольство України в США