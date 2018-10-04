Управляющий партнер компании Инвестиционный капитал Украина (ICU) Константин Стеценко заявляет, что ICU начала приобретать права требования по кредитам Донецкстали 3 года назад и потратила значительные усилия на судебные разбирательства с должником, а результатом этого стали мировые соглашения.

Об этом сообщило интернет-издание delo.ua.

Решением Хозяйственного суда Донецкой области утверждено мировое соглашение между инвестфондом Глори в лице ICU и Донецксталью. В результате этих решений инвестиционная группа ICU в течение месяца получит от предприятий, ранее входивших в группу Донецксталь, около 2 млрд гривен.

– Мировые соглашения стали результатом длительных судебных споров. Эти соглашения формализованы в нынешнем виде и утверждены судом вследствие нашей сильной юридической позиции, – отметил Стеценко.

Он добавил, что группа ICU среди прочего уже более 10 лет специализируется на работе с проблемными активами, и это одно из ключевых направлений ее деятельности.

– В указанном кейсе стратегия ICU базировалась на принципиальной позиции защиты прав кредиторов, что, по нашему убеждению, способствует привлечению инвестиций в страну и является основой для функционирования любой экономики, — сказал управляющий партнер группы ICU.

Стеценко подчеркнул, что недобросовестные должники, уклоняющиеся от выполнения своих обязательств, должны понимать, что их ждут судебные тяжбы, в том числе, в международных юрисдикциях, и, в конце концов, потеря бизнеса.

Он также добавил, что на украинском рынке есть положительные примеры того, как перешедший к кредиторам за долги проблемный бизнес получал новый импульс для развития. В пример он привел недавнюю успешную реструктуризацию долгов крупного аграрного холдинга Мрия, в которой ICU выступала советником кредиторов, следствием которой стало привлечение стратегического инвестора в актив.

Согласно базе судебных решений, в марте 2017 года кредиторы Донецкстали по синдицированному кредиту 2013 года на $500 млн обратились в Лондонский международный суд с иском на $678,5 млн. Среди них – ING Bank NV, VTB Bank (France SA), Укрсоцбанк, Raiffeisen Bank Int AG, Аваль, VTB Bank (Deutschland) AG, East- West United Bank SA, Unicredit Bank Austria AG.

Читайте: ICU выступила советником Мечты по продаже ее активов компании SALIC UK Ltd

Весной 2018 года компания собрала долги Донецкстали на сумму около $280 млн, которые принадлежали ВТБ Банку, Сбербанку и банку Дельта. Причем в некоторых случаях дисконт при продаже долгов достигал 88%. А в сентябре 2018 года Хозяйственный суд Донецкой области утвердил мировые соглашения по искам ICU к Донецкстали на общую сумму около 2 млрд гривен (известно о 1,42 млрд гривен, около €13 млн и $8,6 млн).

Летом текущего года Виктор Нусенкис продал несколько юридических лиц группы Донецксталь Метинвесту и четырем другим компаниям с Кипра и Британских Виргинских островов с неизвестными бенефициарами. После смены собственников группа Донецксталь согласилась на мировое соглашение с ICU. В настоящее время Метинвест контролирует 24,99% группы Донецксталь, при этом имеет опцион на выкуп оставшейся доли у своих соинвесторов.

Группа ICU является одной из ведущих в стране по управлению активами: под ее управлением находятся активы свыше $500 млн. Основными владельцами являются ее управляющие партнеры Макар Пасенюк и Константин Стеценко.