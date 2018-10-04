Керуючий партнер компанії Інвестиційний капітал Україна (ICU) Костянтин Стеценко заявляє, що ICU почала набувати права вимоги за кредитами Донецьксталі 3 роки тому й витратила значні зусилля на судові розгляди з боржником, а результатом цього стали мирові угоди.

Про це повідомило інтернет-видання delo.ua.

Рішенням Господарського суду Донецької області затверджено мирову угоду між інвестфондом Глорі в особі ICU та Донецьксталлю. В результаті цих рішень інвестиційна група ICU протягом місяця отримає від підприємств, що раніше входили до групи Донецьксталь, близько 2 млрд гривень.

– Мирові угоди стали результатом тривалих судових суперечок. Ці угоди формалізовані в нинішньому вигляді та затверджені судом внаслідок нашої сильної юридичної позиції, – зазначив Стеценко.

Він додав, що група ICU серед іншого вже більше 10 років спеціалізується на роботі з проблемними активами, і це одне з ключових напрямків її діяльності.

– У зазначеному кейсі стратегія ICU базувалася на принциповій позиції захисту прав кредиторів, що, на наше переконання, сприяє залученню інвестицій в країну та є основою для функціонування будь-якої економіки, – сказав керуючий партнер групи ICU.

Стеценко підкреслив, що недобросовісні боржники, які ухиляються від виконання своїх зобов’язань, повинні розуміти, що їх чекають судові позови, в тому числі, у міжнародних юрисдикціях, і, врешті-решт, втрата бізнесу.

Він також додав, що на українському ринку є позитивні приклади того, як проблемний бізнес, який перейшов до кредиторів за борги, отримував новий імпульс для розвитку. Як приклад він навів недавню успішну реструктуризацію боргів великого аграрного холдингу Мрія, в якій ICU виступала радником кредиторів, наслідком якої стало залучення стратегічного інвестора в актив.

Згідно з базою судових рішень, в березні 2017 року кредитори Донецьксталі за синдикованим кредитом 2013 року на $500 млн звернулися до Лондонського міжнародного суду з позовом на $ 678,5 млн. Серед них – ING Bank NV, VTB Bank (France SA), Укрсоцбанк, Raiffeisen Bank Int AG, Аваль, VTB Bank (Deutschland) AG, East-West United Bank SA, Unicredit Bank Austria AG.

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Навесні 2018 року компанія зібрала борги Донецьксталі на суму близько $280 млн, які належали ВТБ Банку, Ощадбанку та банку Дельта. Причому в деяких випадках дисконт при продажу боргів досягав 88%. А у вересні 2018 року Господарський суд Донецької області затвердив мирові угоди за позовами ICU до Донецьксталі на загальну суму близько 2 млрд гривень (відомо про 1,42 млрд гривень, близько €13 млн та $8,6 млн).

Влітку поточного року Віктор Нусенкіс продав кілька юридичних осіб групи Донецьксталі Метінвесту та чотирьом іншим компаніям з Кіпру та Британських Віргінських островів з невідомими бенефіціарами. Після зміни власників група Донецьксталь погодилася на мирову угоду із ICU. На даний час Метінвест контролює 24,99% групи Донецьксталь, при цьому має опціон на викуп частки, що залишилася у своїх співінвесторів.

Група ICU є однією з провідних в країні з управління активами: під її управлінням перебувають активи понад $500 млн. Основними власниками є її керуючі партнери Макар Пасенюк та Костянтин Стеценко.