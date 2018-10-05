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Миллион на трактор и новый премьер: проект Новые лидеры стартовал

4 октября на телеканале ICTV стартовал телевизионный проект Новые лидеры.

Первая серия нового телепроекта Новые лидеры, который стартовал на телеканале ICTV, запомнился интересными личностями, большими идеями и неприятными обманами.

“Герой”

Роман Григоришин пытался попасть в Верховную Раду и на проект, используя образ АТОшника. Но, как оказалось, мужчина “служил” только на фотографиях. В конце концов, “героических” снимков с оружием в руках и предложенных идей не хватило молодому человеку, чтобы убедить аудиторию в своих лидерских качествах.

Скандал с детьми

Юлия Кислицына пришла на проект Новые лидеры рассказывать о важности перинатального центра в Краматорске. Однако не остался забытым скандал, когда женщина, организовавшая якобы благотворительный отдых для детей-сирот, отправила в Хорватию детей чиновников.

За миллионом на трактор

Комбайнерка Алла с Волыни пришла на проект за трактором, который стоит миллион (как раз такой призовой фонд у шоу). Хотя женщина пришла на проект с мыслью об односельчанах, которым нужен трактор для получения торфа, большинство аудитории увидело в ней нового всеукраинского лидера.

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Новый премьер-министр

Сергей Замидра, который является действующим мэром поселка Немешаево, до презентации имел небольшую поддержку аудитории, но после выступления в него поверили 89% людей. Причина тому, идея создания Smart Украины, которую уже реально воплощает в жизнь кандидат. В качестве примера, в Немишаеве фонари включаются через смартфон, а пенсионеры ездят в транспорте по электронным картам. Замидра признался, что его главная цель – стать премьер-министром Украины.

Смотрите также полный выпуск первой серии телепроекта Новые лидеры.

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