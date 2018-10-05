4 жовтня на телеканалі ICTV стартував телевізійний проект Нові лідери.

Перша серія нового телепроекту Нові лідери, який стартував на телеканалі ICTV, запам’ятався цікавими особистостями, великими ідеями та неприємними обманами.

“Герой”

Роман Григоришин намагався потрапити у Верховну Раду та на проект, використовуючи образ АТОшника. Але, як виявилося, чоловік “служив” лише на фотографіях. Зрештою, “героїчних” знімків зі зброєю в руках та запропонованих ідей не вистачило молодій людині, щоб переконати аудиторію у своїх лідерських якостях.

Скандал із дітьми

Юлія Кисліцина прийшла на проект Нові лідери розповідати про важливість перинатального центру в Краматорську. Однак не залишився забутим скандал, коли жінка, яка організувала ніби благодійний відпочинок для дітей-сиріт, відправила до Хорватії дітей чиновників.

За мільйоном на трактор

Комбайнерка Алла з Волині прийшла на проект за трактором, який коштує мільйон (якраз такий призовий фонд у шоу). Хоча жінка прийшла на проект з думкою про односельчан, яким потрібен трактор для добування торфу, більшість аудиторії побачила у ній нового всеукраїнського лідера.

Новий прем’єр-міністр

Сергій Замідра, який є діючим мером селища Немішаєве, до презентації мав невелику підтримку аудиторії, але після виступу в нього повірили 89% людей. Причина тому, ідея створення Smart України, яку вже реально втілює у життя кандидат. Як приклад, у Немішаєві ліхтарі вмикаються через смартфон, а пенсіонери їздять у транспорті за електронними картками. Замідра зізнався, що його головна ціль – стати прем’єр-міністром України.

Дивіться також повний випуск першої серії телепроекту Нові лідери.