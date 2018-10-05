Оккупационная власть скрывает аварии с газовыми турбинами Siemens, завезенные на территорию Крыма в обход международных санкций.

30 августа 2018 выявлены признаки разрушения крыши одного из производственных помещений Балаклавской ТЭС, которая строится возле Севастополя в Крыму.

Участок кровли крыши размерами 10х20 метров прогорел, о чем свидетельствует ее внешний вид и характерное задымление, сообщает МинВОТ.

– В этом помещении установлены газовые турбины Siemens, импортируемые в обход международных санкций. Именно авария стала причиной переноса, уже в третий раз, запуска данной ТЭС в эксплуатацию, а также ограничения энергоснабжения на территории АР Крым, – говорится в сообщении.

По информации, авария произошла из-за нарушения инженерных и строительных норм персоналом ТЭС, а компания Siemens не предоставила своих специалистов для наладки и запуска оборудования.







Россия скрывает аварию с турбинами Siemens в Крыму – МинВОТ / 4 фотографии

В МинВОТ также напомнили, что ТЭС строит Технопромекспорт российской государственной корпорации Ростех, которая находится под украинскими и международными санкциями.

Природный газ незаконно добывается из месторождений на украинском шельфе Черного моря с помощью плавучих буровых установок Сиваш, Таврида, Петр Годованец, Украина (Независимость).

Последние данные о работе установок зафиксированы осенью 2018 года.

Сейчас владелец установок ГАО Черноморнефтегаз и НАК Нафтогаз Украины обратился в суд с иском о возмещении убытков, причиненных незаконным захватом Россией активов в Крыму и использованием природных ресурсов Украины.