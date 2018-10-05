PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Росія приховує аварію з турбінами Siemens у Криму - МінТОТ/

Росія приховує аварію з турбінами Siemens у Криму – МінТОТ

Окупаційна влада приховує аварію з газовими турбінами Siemens, що завезені на територію Криму в обхід міжнародних санкцій.

30 серпня 2018 року виявлено ознаки руйнування даху одного з виробничих приміщень Балаклавської ТЕС, що будується поблизу Севастополя у Криму.

Ділянка покрівлі даху розмірами 10х20 метрів прогоріла, про що свідчить її зовнішній вигляд і характерне задимлення, повідомляє МінТОТ.

– У цьому приміщенні встановлено газові турбіни Siemens, імпортовані в обхід міжнародних санкцій.

Саме аварія стала причиною перенесення, вже втретє, запуску згаданої ТЕС в експлуатацію, а також обмеження енергопостачання на території АР Крим, – йдеться у повідомленні.

За інформацією, аварія сталася через порушення інженерних і будівельних норм персоналом ТЕС, а компанія Siemens не надала своїх фахівців для налагодження та запуску обладнання.

image image image image
Росія приховує аварію з турбінами Siemens у Криму – МінТОТ / 4 фотографии

Читайте: Є обґрунтовані підозри, що РФ завезла ядерну зброю в Крим - Клімкін РФ переселяє до Криму десятки тисяч росіян Радянський сценарій Росії в Армянську: чи буде другий Чорнобиль та Курськ?

У МінТОТ також нагадали, що ТЕС будує Тєхнопромекспорт російської державної корпорації Ростєх, яка перебуває під українськими та міжнародними санкціями.

Природний газ незаконно видобувається з родовищ на українському шельфі Чорного моря за допомогою плавучих бурових установок Сиваш, Таврида, Петро Годованець, Україна (Незалежність).

Останні дані про роботу установок зафіксовані восени 2018 року.

Наразі власник установок ДАТ Черноморнафтогаз і НАК Нафтогаз України звернувся до суду з позовом про відшкодування збитків, завданих незаконним захопленням Росією активів у Криму та використанням природних ресурсів України.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

$2 млрд за місяць: росіяни масово забирають валюту з держбанків
Олег Сенцов голодував 145 днів – що має знати кожен
Бійки та хамство: що і за скільки українські експерти роблять на РосТБ
Це гібридна війна! Навіщо РФ кібератаки
Володимир Путін
Індія “замовила” Росії ракети С-400
Європа і США довели провал російської розвідки. Як ГРУ прокололося у Нідерландах
Відповідальне ГРУ: Канада звинуватила Росію в кібератаках
Курт Волкер
Росія більше нічого не здобуде в Україні – Волкер
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка