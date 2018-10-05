Окупаційна влада приховує аварію з газовими турбінами Siemens, що завезені на територію Криму в обхід міжнародних санкцій.

30 серпня 2018 року виявлено ознаки руйнування даху одного з виробничих приміщень Балаклавської ТЕС, що будується поблизу Севастополя у Криму.

Ділянка покрівлі даху розмірами 10х20 метрів прогоріла, про що свідчить її зовнішній вигляд і характерне задимлення, повідомляє МінТОТ.

– У цьому приміщенні встановлено газові турбіни Siemens, імпортовані в обхід міжнародних санкцій. Саме аварія стала причиною перенесення, вже втретє, запуску згаданої ТЕС в експлуатацію, а також обмеження енергопостачання на території АР Крим, – йдеться у повідомленні.

За інформацією, аварія сталася через порушення інженерних і будівельних норм персоналом ТЕС, а компанія Siemens не надала своїх фахівців для налагодження та запуску обладнання.







Росія приховує аварію з турбінами Siemens у Криму – МінТОТ / 4 фотографии

У МінТОТ також нагадали, що ТЕС будує Тєхнопромекспорт російської державної корпорації Ростєх, яка перебуває під українськими та міжнародними санкціями.

Природний газ незаконно видобувається з родовищ на українському шельфі Чорного моря за допомогою плавучих бурових установок Сиваш, Таврида, Петро Годованець, Україна (Незалежність).

Останні дані про роботу установок зафіксовані восени 2018 року.

Наразі власник установок ДАТ Черноморнафтогаз і НАК Нафтогаз України звернувся до суду з позовом про відшкодування збитків, завданих незаконним захопленням Росією активів у Криму та використанням природних ресурсів України.