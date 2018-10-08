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Реклама НАБУ в метро: на Сытника подали в суд

Павел Демчина отреагировал иском в суд на слова Артема Сытника о якобы его причастости к размещению рекламы Бюро в столичном метрополитене.

Первый заместитель главы Службы безопасности Украины Павел Демчина подал иск в суд о защите чести и достоинства против директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника, пишет Интерфакс-Украина.

Также заместитель главы СБУ подчеркнул, что готов уйти в отставку, если суд подтвердит обвинения НАБУ в незаконном обогащении.

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Напомним, во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения коррупции Сытник заявил, что к размещению рекламы НАБУ в столичном метрополитене причастен Демчина.

В конце сентября в киевском метрополитене появилась реклама НАБУ от имени ее руководителя Артема Сытника.

НАБУ заявило, что не причастно к ее размещению.

Также ранее НАБУ составило сообщение о подозрении относительно Демчины в незаконном обогащении.

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