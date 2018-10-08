Павло Демчина відреагував позовом до суду на слова Артема Ситника про нібито його причетність до розміщення реклами Бюро в столичному метрополітені.

Перший заступник глави Служби безпеки України Павло Демчина подав позов до суду щодо захисту честі і гідності проти директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника, пише Інтерфакс-Україна.

Також заступник глави СБУ наголосив, що готовий піти у відставку, якщо суд підтвердить звинувачення НАБУ у незаконному збагаченні.

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Нагадаємо, під час засідання комітету Верховної Ради з питань запобігання корупції Ситник заявив, що до розміщення реклами НАБУ у столичному метрополітені причетний Демчина.

Наприкінці вересня у київському метрополітені з’явилася реклама НАБУ від імені її очільника Артема Ситника.

НАБУ заявило, що не причетне до її розміщення.

Також раніше НАБУ склало повідомлення про підозру стосовно Демчини в незаконному збагаченні.