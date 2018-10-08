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Выборы 2019: Порошенко предупредил ЦИК о вмешательстве РФ

Россия будет пытаться повлиять на выборы в Украине в 2019 году путем подкупа избирателей.

Порошенко

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время встречи с новым составом ЦИК.

– Хочу напомнить, что я находился под большим давлением того, что мы должны отменить выборы, мы должны ввести военное положение, мы должны были ограничить конституционные и избирательные права украинского народа. Я очень доволен, что мы не пошли этим путем. Это был путь фактически страны-агрессора, который хотел иметь сценарий так называемой нелегитимной украинской власти, которая не прошла подтверждение прозрачными выборами, – сказал он.

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– Мы уже сейчас видим и с точки зрения информации, и наших специальных органов, и с точки зрения наших партнеров, что Россия будет активно вмешиваться в избирательную кампанию – и через систему дезинформации, и через системы фальсификации избирательного процесса, и через системы хакерских кибератак для того, чтобы сорвать выборы, – сказал президент.

Порошенко призвал применить эффективные средства противодействия для защиты выбора украинцев и разработать эффективное противодействие подкупу избирателей.

– Это одна из форм вмешательства в выборы за деньги, которые идут с востока, из России. И я надеюсь, как на решительные действия ЦИК, так и на необходимость внесения изменений в законодательство, которые существенным образом усложняют этот процесс и увеличивают ответственность, – добавил Порошенко.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что РФ попытается влиять на результаты выборов в Украине в 2019 году.

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