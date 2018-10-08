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Вибори 2019: Порошенко попередив ЦВК про втручання РФ

Росія намагатиметься вплинути на вибори в Україні у 2019 році шляхом підкупу виборців.

Порошенко

Про це заявив президент України Петро Порошенко під час зустрічі з новим складом ЦВК.

– Хочу нагадати, що я знаходився під великим тиском того, що ми маємо скасувати вибори, ми маємо запровадити військовий стан, ми мамо обмежити конституційні і виборчі права українського народу. Я дуже задоволений, що ми не пішли цим шляхом. Це був шлях фактично країни-агресора, який хотів мати сценарій так званої нелегітимної української влади, яка не пройшла підтвердження прозорими виборами, – сказал он.

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– Ми вже зараз бачимо і з точки зору інформації, і наших спеціальних органів, і з точки зору наших партнерів, що Росія буде активно втручатися у виборчу кампанію – і через систему дезінформації, і через системи фальсифікції виборчого процесу, і через системи кібератак хакерських для того, щоб зірвати вибори, – сказав президент.

Порошенко призвав застосувати ефективні засоби протидії для захисту вибору українців та розробити ефективну протидію підкупу виборців.

– Це одна із форм втручання у вибори через гроші, які йдуть зі сходу, з Росії. І я сподіваюся, як на рішучі дії ЦВК, так і на необхідність внесення змін до законодавства, які суттєвим чином ускладнюють цей процес і збільшують відповідальність, – додав Порошенко.

Раніше секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що РФ спробує впливати на результати виборів в Україні в 2019 році.

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