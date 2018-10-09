7 октября 2018 года во время розыгрыша юбилейного 1000-го тиража Лото-Забава был сорван джекпот – 3 000 000 гривен, благодаря билету №0238680, приобретенному в Черкассах.

Счастливой точкой продажи стал фирменный островок М.С.Л., находящийся в ТЦ Любава на бульваре Шевченко, 208/1. Главный победитель 1000-го тиража стал 305-м миллионером за всю историю Лото-Забава, 26-м в этом году и третьим мультимиллионером 2018 года.

Оператор государственных лотерей М.С.Л. приглашает счастливчика стать почетным участником КЛУБА МИЛЛИОНЕРОВ М.С.Л., посетить Киев и принять участие в подарочной программе “Два дня из жизни миллионера”. Кроме того, любимца фортуны ожидает участие в прямом эфире Лото-Забава и личное поздравление от ведущих телерозыгрыша – Ларисы Руснак и Анатолия Гнатюка, которые вручат новоиспеченному мультимиллионеру призовой чек на 3 000 000 гривен.

В начале эфира Лото-Забава первым из большого лототрона выпал шарик с четным числом 48, что гарантировало выигрыш одного миллиона гривен в категории три горизонтали с двумя льготными подковками. Благодаря этому в 1000-м тираже также был выигран и 1 млн гривен, который разделили между собой сразу два игрока.

Первый будущий владелец 500 000 гривен приобрел свой счастливый билет №0028287 в г. Миргород (Полтавская область) в ЛОТО маркете по адресу: ул. Воскресенская, 2-Б. Второй победитель, выигравший 500 000 гривен, купил билет № 0096212 благодаря удобной функции приобретения билетов онлайн на официальном сайте М.С.Л.

7 октября была определена акционная комбинация, которая принесла игроку победу в розыгрыше, посвященном юбилейному 1000-му тиражу лотереи Лото-Забава. Свое новоселье в новенькой квартире за полмиллиона гривен от строительной группы Синергия будет праздновать счастливчик, который принял участие в акции 1000 тижнів разом и приобрел билет с акционной комбинацией 89633601 в г. Казатин (Винницкая область) в ЛОТО маркете по адресу: ул. Сечевых Стрельцов, 14-Б.

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Оператор государственных лотерей М.С.Л. поздравляет победителей юбилейного 1000-го тиража и советует им обратиться на горячую линию по телефону 0 (800) 21 00 65 для получения консультации по оформлению своих выигрышей.