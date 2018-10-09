7 жовтня 2018 року під час розіграшу ювілейного 1000-го тиражу Лото-Забава було зірвано джекпот – 3 000 000 гривень, завдяки білету №0238680, придбаному у Черкасах.

Щасливою точкою продажу став фірмовий острівок М.С.Л., що знаходиться у ТЦ Любава на бульварі Шевченка, 208/1. Головний переможець 1000-го тиражу став 305-им мільйонером за всю історію Лото-Забава, 26-м у цьому році та третім мультимільйонером 2018 року.

Оператор державних лотерей М.С.Л. запрошує щасливчика стати почесним учасником КЛУБУ МІЛЬЙОНЕРІВ М.С.Л., завітати до Києва та взяти участь у подарунковій програмі “Два дні з життя мільйонера”. Окрім того, на улюбленця фортуни чекає участь у прямому ефірі Лото-Забава та особисте привітання від ведучих телерозіграшу – Лариси Руснак та Анатолія Гнатюка, які вручать новоспеченому мультимільйонеру призовий чек на 3 000 000 гривень.

На початку ефіру Лото-Забава першою з великого лототрону випала кулька з парним числом 48, що гарантувало виграш одного мільйону гривень у категорії три горизонталі з двома пільговими підковками. Завдяки цьому у 1000-му тиражі також було виграно й 1 млн гривень, який розділили між собою одразу двоє гравців.

Перший майбутній власник 500 000 гривень придбав свій щасливий білет №0028287 у м. Миргород (Полтавська область) у ЛОТО маркеті, що знаходиться за адресою: вул. Воскресенська, 2-Б. Другий переможець, який виграв 500 000 гривень, купив білет № 0096212 завдяки зручній функції придбання білетів онлайн на офіційному сайті М.С.Л.

7 жовтня було визначено акційну комбінацію, яка принесла гравцеві перемогу в розіграші, присвяченому ювілейному 1000-му тиражу лотереї Лото-Забава. Своє новосілля у новенькій квартирі за півмільйона гривень від будівельної групи Синергія святкуватиме щасливчик, який взяв участь в акції 1000 тижнів разом і придбав білет з акційною комбінацією 89633601 у м. Козятин (Вінницька область) у ЛОТО маркеті за адресою: вул. Січових Стрільців,14-Б.

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Оператор державних лотерей М.С.Л. вітає переможців ювілейного 1000-го тиражу та радить їм звернутися на гарячу лінію за телефоном 0 (800) 21 00 65 для отримання консультації щодо оформлення своїх виграшів.