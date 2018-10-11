КГГА приняла за основу проект решения о прекращении инвестиционного договора по строительству торгово-развлекательного центра на Почтовой площади.

Об этом сообщает УНИАН.

Речь идет о прекращении действия договора в действующей редакции О строительстве объекта многофункционального назначения и комплексного благоустройства сквера на Почтовой площади отдельной очередью строительства в составе проекта Реконструкция транспортной развязки на Почтовой площади в Подольском районе от 17 апреля 2013 года.

С этой целью Киевсовет планирует установить, что организатор конкурса и заказчик в течение 7 дней со дня принятия этого решения в целом должны обратиться к обществу с ограниченной ответственностью Хенсфорд-Украина с письменным предложением о прекращении или изменения инвестиционного договора по соглашению сторон.

КГГА согласно проекту решения, должны совместно с организатором конкурса и заказчиком в течение 15 дней со дня принятия этого решения проанализировать вопрос наличия фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения инвестором положений инвестиционного договора, которые, согласно этому договору, являются основаниями для его расторжения в одностороннем порядке организатором конкурса.

При наличии таких фактов, организатор конкурса должен не позднее 40 дней со дня принятия этого решения принять организационно-правовые меры по расторжению в одностороннем порядке инвестиционного договора с инвестором с учетом процедуры, предусмотренной настоящим договором.

В случае же отсутствия таких фактов, организатор конкурса и заказчик в такой же срок должны обратиться в суд с иском (исками) о расторжении инвестиционного договора в связи с существенным изменением обстоятельств – согласно статье 652 Гражданского кодекса Украины.

Речь идет о выявлении многочисленных находок археологического характера, имеющих выдающуюся историко-культурную ценность, присвоении участку прибрежного городского квартала Средневекового Киева статуса памятника археологии местного значения.

При рассмотрении вопроса представитель компании-инвестора Валерий Олейник выступил с предложениями, в частности, отметив, что компания поддерживает строительство музея на Почтовой площади. Кроме того, он отметил, что в случае прекращения договора инвестор будет обращаться в европейские суды.

В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко отметил, что судебная тяжба о расторжении инвестдоговора может длиться год, два или три. В то же время, работы на Почтовой площади за это время не будут проводиться, что может привести к разрушениям археологических находок.

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Напомним, что в начале 2015 года во время строительных работ на Почтовой площади была обнаружена часть улицы времен Киевской Руси и другие артефакты XI-XII веков.