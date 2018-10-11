КМДА ухвалила за основу проект рішення про припинення інвестиційного договору щодо будівництва торговельно-розважального центру на Поштовій площі.

Про це повідомляє УНІАН.

Йдеться про припинення чинності договору №050-13/і/124 у діючій редакції Про будівництво об’єкта багатофункціонального призначення та комплексного благоустрою скверу на Поштовій площі окремою чергою будівництва у складі проекту Реконструкція транспортної розв’язки на Поштовій площі у Подільському районі від 17 квітня 2013 року.

З цією метою Київрада планує встановити, що організатор конкурсу та замовник протягом 7 днів з дня прийняття цього рішення в цілому мають звернутися до товариства з обмеженою відповідальністю ”Хенсфорд-Україна” з письмовою пропозицією про припинення або зміни інвестиційного договору за згодою сторін.

Київська міська державна адміністрація, згідно з проектом рішення, має спільно з організатором конкурсу і замовником протягом 15 днів з дня прийняття цього рішення проаналізувати питання наявності фактів невиконання або неналежного виконання інвестором положень інвестиційного договору, які, згідно з цим договором, є підставами для його розірвання в односторонньому порядку організатором конкурсу.

У разі наявності таких фактів, організатор конкурсу має не пізніше 40 днів з дня прийняття цього рішення вжити організаційно-правових заходів щодо розірвання з односторонньому порядку інвестиційного договору з інвестором з урахуванням процедури, передбаченої цим договором.

У разі ж відсутності таких фактів, організатор конкурсу та замовник у такий же строк мають звернутися до суду з позовом (позовами) про розірвання інвестиційного договору у зв`язку з істотною зміною обставин – згідно зі статтею 652 Цивільного кодексу України.

Йдеться про виявлення численних знахідок археологічного характеру, що мають визначну історико-культурну цінність, присвоєння ділянці прибережного міського кварталу Середньовічного Києва статусу пам`ятки археології місцевого значення.

Під час розгляду питання представник компанії-інвестора Валерій Олійник виступив з пропозиціями, зокрема, наголосивши, що компанія підтримує будівництво музею на Поштовій площі. Крім того, він зауважив, що у випадку припинення договору інвестор звертатиметься до європейських судів.

Своєю чергою мер Києва Віталій Кличко зазначив, що судова тяганина щодо розірвання інвестдоговору може тривати рік, два чи три. Водночас, роботи на Поштовій площі за цей час не проводитимуться, що може призвести до руйнувань археологічних знахідок.

Після ухвалення проекту рішення в першому читанні депутати Київради мають 7 днів на внесення пропозицій для підготовки документу до другого читання.

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Нагадаємо, що на початку 2015 року під час будівельних робіт на Поштовій площі було виявлено частину вулиці часів Київської Русі та інші артефакти XI-XII століть.