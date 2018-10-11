Боевики открыли огонь в сторону патруля СММ ОБСЕ при смене персонала на Донецкой фильтровальной станции.

Это произошло утром 10 октября во районе населенного пункта Каменка, сообщает пресс-центр ООС со ссылкой на отчет СЦКК.

– Под огонь попали представители украинской стороны СЦКК и СММ ОБСЕ, которые осуществляли мониторинг ситуации безопасности в районе Донецкой фильтровальной станции при проведении ежедневной смены персонала, – говорится в сообщении.

Читайте: Пытки, похищения и исчезновения людей: резолюция ПА ОБСЕ по Крыму

Отмечается, что таким образом боевики пренебрегли гарантии безопасности и режима полной тишины, предоставляемых сторонами на время проведения данной процедуры.

Ранее спецпредставитель Госдепа США по делам Украины Курт Волкер заявил, что Россия блокирует мониторинговую миссию ОБСЕ, чтобы скрыть гуманитарную и экономическую катастрофу в Донбассе.