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﻿На Донбасі бойовики обстріляли патруль ОБСЄ

Бойовики відкрили вогонь у бік патруля СММ ОБСЄ під час зміни персоналу на Донецькій фільтрувальній станції.

Це сталося вранці 10 жовтня у районі населеного пункту Кам’янка, повідомляє прес-центр ООС з посиланням на звіт СЦКК.

– Під вогонь потрапили представники української сторони СЦКК та СММ ОБСЄ, котрі здійснювали моніторинг безпекової ситуації в районі Донецької фільтрувальної станції під час проведення щоденної зміни персоналу, – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що таким чином бойовики зневажили гарантії безпеки та режиму повної тиші, які надаються сторонами на час проведення даної процедури.

Раніше спецпредставник Держдепу США у справах України Курт Волкер заявив, що Росія блокує моніторингову місію ОБСЄ, щоб приховати гуманітарну і економічну катастрофу на Донбасі.

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