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Кибератака на Украину. СБУ получила новые доказательства против РФ

Получены очередные доказательства агрессивных действий спецслужб РФ против Украины с использованием хакерской группировки, ответственной за проведение в течение 2015-2017 годов кибератак на объекты критической инфраструктуры Украины, известных как BlackEnergy и NotPetya.

Специалисты зафиксировали новую целенаправленную атаку РФ на информационно-телекоммуникационные системы государственных органов Украины, сообщает пресс-центр СБУ.

– Хакеры использовали новые образцы вредоносного программного обеспечения, функциональные возможности которого предусматривают удаленное администрирование процессов операционной системы и копирование файлов, слежения за действиями пользователей, перехват паролей, – говорится в сообщении.

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В частности, установлено, что эти компьютерные вирусы являются обновленными версиями бэкдора Industoyer – используют подобные фрагменты программного кода, процедуры развертывания, использования вычислительных возможностей зараженных систем и тому подобное.

Кроме того, эксперты зафиксировали использование отдельных инструментов, принадлежащих этому хакерской группировки, которые были обнаружены в ходе расследования предыдущих кибератак.

Напомним, в конце октября 2017 года одесский аэропорт, Мининфраструктуры, а также Киевметрополитен пострадали от кибератак.

Фото: Pixabay

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