Отримано чергові докази агресивних дій спецслужб РФ проти України з використанням хакерського угруповання, відповідального за проведення протягом 2015-2017 років кібератак на об’єкти критичної інфраструктури України, відомих як BlackEnergy та NotPetya.

Фахівці зафіксували нову цілеспрямовану атаку РФ на інформаційно-телекомунікаційні системи державних органів України, повідомляє прес-центр СБУ.

– Хакери використали нові зразки шкідливого програмного забезпечення, функціональні можливості якого передбачають віддалене адміністрування процесів операційної системи та копіювання файлів, стеження за діями користувачів, перехоплення паролів, – йдеться у повідомленні.

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Зокрема, встановлено, що ці комп’ютерні віруси є оновленими версіями бекдору Industoyer – використовують подібні фрагменти програмного коду, процедури розгортання, використання обчислювальних можливостей заражених систем тощо.

Окрім того, експерти зафіксували використання окремих інструментів, що належать цьому хакерському угрупованню, які були виявлені під час розслідування попередніх кібератак.

Нагадаємо, наприкінці ховтня 2017 року одеський аеропорт, Мінінфраструктури, а також Київметрополітен постраждали від кібератак.

Фото: Pixabay