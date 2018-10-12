До конца октября 2018 года курс доллара в Украине будет находится в узком диапазоне – от 28 до 28,5 грн.
В октябре не стоит ожидать снижения курса доллара ниже 28 грн, считает аналитик Альпари Максим Пархоменко.
– Из-за отсутствия глобальных драйверов для движения нашей национальной валюты, мы до конца текущего месяца будем оставаться на текущих значениях узкого диапазона в 28-28.50 грн/$, – заявил он в комментарии Обозревателю.
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При этом, по его словам, небольшое укрепление национальной валюты за последние дни “не стоит воспринимать как глобальное улучшения состояния рынка и гривны, а скорее небольшой передышкой перед дальнейшим снижением”.
Ранее Кабмин прогнозировал курс доллара на конец 2019 года на уровне 29,4 грн.
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