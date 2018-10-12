PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Бизнес и финансы / Курс доллара в Украине до конца октября – прогноз эксперта/

Курс доллара в Украине до конца октября – прогноз эксперта

До конца октября 2018 года курс доллара в Украине будет находится в узком диапазоне – от 28 до 28,5 грн.

В октябре не стоит ожидать снижения курса доллара ниже 28 грн, считает аналитик Альпари Максим Пархоменко.

– Из-за отсутствия глобальных драйверов для движения нашей национальной валюты, мы до конца текущего месяца будем оставаться на текущих значениях узкого диапазона в 28-28.50 грн/$, – заявил он в комментарии Обозревателю.

СмотритеПочему дешевеет гривна и прогноз курса доллара на осень

При этом, по его словам, небольшое укрепление национальной валюты за последние дни “не стоит воспринимать как глобальное улучшения состояния рынка и гривны, а скорее небольшой передышкой перед дальнейшим снижением”.

Ранее Кабмин прогнозировал курс доллара на конец 2019 года на уровне 29,4 грн.

Фото: Pixabay

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка