До конца октября 2018 года курс доллара в Украине будет находится в узком диапазоне – от 28 до 28,5 грн.

В октябре не стоит ожидать снижения курса доллара ниже 28 грн, считает аналитик Альпари Максим Пархоменко.

– Из-за отсутствия глобальных драйверов для движения нашей национальной валюты, мы до конца текущего месяца будем оставаться на текущих значениях узкого диапазона в 28-28.50 грн/$, – заявил он в комментарии Обозревателю.

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При этом, по его словам, небольшое укрепление национальной валюты за последние дни “не стоит воспринимать как глобальное улучшения состояния рынка и гривны, а скорее небольшой передышкой перед дальнейшим снижением”.

Ранее Кабмин прогнозировал курс доллара на конец 2019 года на уровне 29,4 грн.

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