До кінця жовтня 2018 року курс долара в Україні буде знаходиться у вузькому діапазоні – від 28 до 28,5 грн.

У жовтні не варто очікувати зниження курсу долара нижче 28 грн, вважає аналітик Альпарі Максим Пархоменко.

– Через відсутність глобальних драйверів для руху нашої національної валюти, ми до кінця поточного місяця будемо залишатися на поточних значеннях вузького діапазону в 28-28.50 грн/$, – заявив він в коментарі Обозревателю.

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При цьому, за його словами, невелике зміцнення національної валюти за останні дні “не варто сприймати як глобальне поліпшення стану ринку і гривні, а скоріше невеликий перепочинком перед подальшим зниженням”.

Раніше Кабмін прогнозував курс долара на кінець 2019 року на рівні 29,4 грн.

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