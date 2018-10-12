Обыски на предприятиях агропромышленной группы Росток-Холдинг связаны с расследованием против бенефициаров компании, которых подозревают в незаконном завладении средствами Якова Грибова.

Об этом сообщило информационное агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на юриста фирмы Kinstellar Константина Ликарчука, представляющего интересы Я. Грибова.

– В рамках уголовного производства по завладению путем мошенничества средствами Якова Грибова господином Виктором Купавцевим, господином Виктором Кияновским и связанными с ними компаниями, правоохранительными органами осуществлены следственные действия, – заявил К. Ликарчук в комментарии агентству Интерфакс-Украина.

– Господин Купавцев говорит неправду, что его трейдинговый бизнес с господином Грибовым закончился расчетом. По нашим данным, средства, которые господин Купавцев незаконно вывел из трейдингового бизнеса, он вложил в Росток-Холдинг, – утверждает адвокат.

По его словам, поскольку бенефициарами оборудки выступают также оффшорные компании В. Купавцева и В. Кияновского, дело в гражданско-правовом аспекте рассматривает суд Британских Виргинских островов.

Напомним, компания Samoran Investments Limited (Британские Виргинские острова), являющаяся совладельцем датской Best Grain К/S (Дания), 4 сентября 2018 года подала иск к акционерам ООО Росток-Холдинг Виктору Купавцеву и Виктору Кияновскому по обвинению в мошенничестве.