Обшуки на підприємствах агропромислової групи Росток-Холдинг пов’язані з розслідуванням проти бенефіціарів компанії, яких підозрюють в незаконному заволодінні коштами Якова Грибова.

Про це повідомило інформаційне агентство Інтерфакс-Україна з посиланням на юриста фірми Kinstellar Костянтина Лікарчука, що представляє інтереси Я. Грибова.

– В рамках кримінального провадження щодо заволодіння шляхом шахрайства коштами Якова Грибова паном Віктором Купавцевим, паном Віктором Кияновським та пов’язаними з ними компаніями, правоохоронними органами здійснено слідчі дії, – заявив К. Лікарчук в коментарі агентству Інтерфакс-Україна.

– Пан Купавцев говорить неправду, що його трейдинговий бізнес з паном Грибовим закінчився розрахунком. За нашими даними, кошти, які пан Купавцев незаконно вивів з трейдингового бізнесу, він вклав у Росток-Холдинг, – стверджує адвокат.

За його словами, оскільки бенефіціарами оборудки виступають також офшорні компанії В. Купавцева і В. Кияновського, справу в цивільно-правовому аспекті розглядає суд Британських Віргінських островів.

Нагадаємо, компанія Samoran Investments Limited (Британські Віргінські острови), що є співвласником данської Best Grain К/S (Данія), 4 вересня 2018 року подала позов до акціонерів ТОВ Росток-Холдинг Віктора Купавцева і Віктора Кияновського за звинуваченням у шахрайстві.