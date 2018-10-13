Марш националистов состоится 14 октября. Что будет происходить на самом деле и стоит ли его бояться, рассказал Родион Кудряшов.

Информационное пространство разрывает от догадок и запугиваний пророссийскими СМИ вокруг марша националистов, который состоится 14 октября.

Действительно ли это что-то опасное, выяснила Ахава Тесленко в общении с главой штаба Национального корпуса Родионом Кудряшовым.

– Вы понимаете, как этот марш выглядит в глазах гражданских людей, которые не являются частью националистического движения? Стоит ли им вас бояться?

– Нас бояться должны только преступники (Смеется. – Ред.). Мы не несем угрозы своему народу, за который в 2014 году добровольцами поехали защищать страну и отдавать свои жизни.

Главная проблема страха – это отсутствие информации. 14 октября – это праздник Покровы, официальный праздник. Но для нас он несет более глубокий смысл.

Поэтому мы все наденем желтые ленты, символизирующие единство с армией. И призываем всех поддержать эту новую, но такую ​​важную традицию.

На марш соберутся все националистические сегменты, то есть основой станут подписанты меморандума: Национальный корпус, Свобода и Правый сектор, другие организации, а также просто патриотически настроенные люди.

– Можно приходить с детьми? Будет ли безопасно?

– Конечно, родители должны следить за ребенком в первую очередь. Но с нашей стороны сделано все, чтобы в безопасности чувствовали себя все.

Шествие будет без пиротехники, без файеров и петард, без сносов памятников и подобных вещей, которые отпугивают людей.

Однако будут светодиодные фонари, которые будут создавать атмосферу таинства и праздника. На самом марше будут раздавать сувениры и информационные листовки.

Если вы не решили, участвовать или нет, стоит попробовать! Уверяю, вам понравится этот дух и единство.

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– Лозунг Вернем Украину украинцам также очень отпугивает людей. Что это значит и стоит ли беспокоиться нацменьшинствам?

– Сейчас ситуация в стране такова, что ее целостность зависит от нас с вами и власти.

На Закарпатье раздают венгерские паспорта, у нас отобрали Крым, часть земель временно оккупированы.

Что дальше? Какие еще части страны мы должны потерять? Только объединив усилия, мы победим. Слава Украине!

Ахава Тесленко