Марш націоналістів відбудеться 14 жовтня. Що відбуватиметься насправді та чи варто його боятися, розповів Родіон Кудряшов.

Інформаційний простір розриває від здогадок і залякувань проросійськими ЗМІ навколо маршу націоналістів, який відбудеться 14 жовтня.

Чи дійсно це щось небезпечне, з’ясувала Ахава Тесленко у спілкуванні з главою штабу Національного корпусу Родіоном Кудряшовим.

– Ви розумієте, як цей марш виглядає в очах цивільних людей, які не є частиною націоналістичного руху? Чи варто їм вас боятися?

– Нас боятися мають тільки злочинці (Сміється. – Ред.). Ми не несемо загрози своєму народу, за який у 2014 році добровольцями поїхали боронити країну та віддавати свої життя.

Головна проблема страху – це відсутність інформації. 14 жовтня – це свято Покрови, офіційне свято. Але для нас воно несе глибший сенс.

Тому ми всі одягнемо жовті стрічки, яки символізують єдність з армією. І закликаємо всіх підтримати цю нову, але таку важливу традицію.

На марш зберуться всі націоналістичні сегменти, тобто основою стануть підписанти меморандуму: Національний корпус, Свобода та Правий сектор, інші організації, а також просто патріотично налаштовані люди.

– Чи можна приходити з дітьми? Чи буде безпечно?

– Звичайно, батьки мають стежити за дитиною в першу чергу. Але з нашого боку зроблено все, щоб у безпеці почувалися всі.

Хода буде без піротехніки, без фаєрів і петард, без знесення пам’ятників і подібних речей, які відлякують людей.

Однак будуть світодіодні ліхтарі, які створюватимуть атмосферу таїнства та свята. На самому марші роздаватимуть сувеніри та інформаційні листівки.

Якщо ви не вирішили, долучатися чи ні, варто спробувати! Запевняю, вам сподобається цей дух і єдність.

Читайте: День створення УПА: що ти знаєш про Степана Бандеру - ТЕСТ Націоналісти погрожують заблокувати Київське обласне управління поліції День створення УПА: що повинен знати кожен українець

– Гасло Повернемо Україну українцям також дуже відлякує людей. Що це значить і чи варто перейматися нацменшинам?

– Наразі ситуація у країні така, що її цілісність залежить від нас із вами та влади.

На Закарпатті роздають угорські паспорти, в нас відібрали Крим, частина земель тимчасово окуповані.

Що далі? Які ще частини країни ми маємо втратити? Тільки об’єднавши зусилля, ми переможемо. Слава Україні!

Ахава Тесленко