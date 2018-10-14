Столкновения между активистами и полицейскими произошли из-за подозрительного автомобиля.

В центре Киева 14 октября произошли столкновения между общественными деятелями и полицейскими, при этом правоохранители не использовали резиновые дубинки и слезоточивый газ.

Об этом в эфире украинского телеканала сообщил начальник департамента коммуникации Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко, передает УНИАН.

– Я категорически опровергаю применение спецсредств, в частности резиновых дубинок и слезоточивого газа. Полиция проверяет оперативно информацию о возможном внесении или ввозе в центральную часть города, где проходит много массовых мероприятий и находятся тысячи людей, запрещенных предметов или тех, которые могут представлять потенциальную опасность, – отметил Шевченко.







Марш националистов в Киеве – произошли столкновения с полицией / 4 фотографии

Он добавил, что в этом случае была оперативная информация о пребывании потенциально опасного предмета в одном из транспортных средств.

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– Это транспортное средство было оперативно блокировано, и полиция хотела проверить его. Это абсолютно законное требование. Лица, которые там были, начали этому препятствовать, была определенная эмоция, толкотня, чехарда, и именно это препятствие, на наш взгляд, свидетельствует о том, что не так уж и миролюбивые намерения были у тех, кто хотел этот предмет ввезти в центральную часть города. Люди, которые препятствовали, бросили две петарды. Они хлопнули, был дым, и это эмоционально могло спровоцировать ситуацию, – добавил Шевченко.

Напомним, в центре Киева проходит “марш УПА” под лозунгом “Вернем Украину украинцам”. Во время своего выступления на акции глава Всеукраинского объединения Свобода Олег Тягнибок заявил, что не намерен выдвигать свою кандидатуру на выборах президента Украины.