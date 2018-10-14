Сутички між активістами і поліцейськими сталися через підозрілий автомобіль.

У центрі Києва 14 жовтня відбулися сутички між громадськими діячами і поліцейськими, при цьому правоохоронці не використовували гумові кийки та сльозогінний газ.

Про це в ефірі українського телеканалу повідомив начальник департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко, передає УНІАН.

– Я категорично спростовую застосування спецзасобів, зокрема гумових кийків та сльозогінного газу. Поліція перевіряє оперативно інформацію про можливе внесення або ввезення до центральної частини міста, де проходить багато масових заходів і перебувають тисячі людей, заборонених предметів або тих, які можуть становити потенційну небезпеку, – зазначив Шевченко.







Марш націоналістів у Києві – сталися сутички з поліцією / 4 фотографии

Він додав, що в цьому випадку була оперативна інформація про перебування потенційно небезпечного предмета в одному з транспортних засобів.

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– Цей транспортний засіб було оперативно блоковано, і поліція хотіла перевірити його. Це абсолютно законна вимога. Особи, які там були, почали цьому перешкоджати, була певна емоція, штовханина, чехарда, і саме ця перешкода, на наш погляд, свідчить про те, що не такі вже й миролюбні наміри були у тих, хто хотів цей предмет ввезти в центральну частину міста. Люди, які перешкоджали, кинули дві петарди. Вони грюкнули, був дим, і це емоційно могло спровокувати ситуацію, – додав Шевченко.

Нагадаємо, в центрі Києва проходить “марш УПА” під гаслом “Повернемо Україну українцям”. Під час свого виступу на акції голова Всеукраїнського об’єднання Свобода Олег Тягнибок заявив, що не має наміру висувати свою кандидатуру на виборах президента України.