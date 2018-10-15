Работа одного из крупнейших агрохолдингов Украины Росток-Холдинг в связи с арестом имущества и проведением следствия до сих пор парализована. На предприятии уверены, что это попытка рейдерского захвата.

Об этом сообщает официальный сайт агрохолдинга Росток-Холдинг.

– Ситуация вокруг группы Росток-Холдинг, к сожалению, вышла за рамки того, что обычно называют спором, и выглядит как типичная попытка уничтожения огромной сельскохозяйственной компании.

Уголовное производство легализует фактическую попытку захвата предприятий холдинга. Санкции на все следственные действия выдает Харьковский районный суд Харьковской области, что находится в поселке Покотиловка.

И это при том, что ни одно предприятие холдинга не только не находится там, но и вообще не имеет к местности никакого отношения, – заявил адвокат Михаил Ильяшев, который защищает интересы Росток-Холдинг.

Из-за невозможности вовремя собрать урожай и выполнить свои обязательства перед партнерами представители предприятия обратились к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой вмешаться и принять меры в сложившейся ситуации.

Как отмечают авторы открытого письма, сумма убытков может составить более одного миллиарда гривен – столько урожая осталось в полях.

Это приведет к потере агрокультур, негативных экологических последствий, а государство недополучит сто миллионов гривен налогов. Пострадают работники предприятия – вместе с семьями около десяти тысяч жителей Сумской и Черниговской областей, для которых агрохолдинг – главный источник существования.

– Незаконные и необоснованные действия правоохранительных органов приводят к нарушению сроков поставок, созданию негативного имиджа украинских аграриев и подрыва их авторитета на международном рынке, что не может не отразиться на дальнейшем сотрудничестве иностранного бизнеса и с другими отечественными сельскохозяйственными предприятиями, – подчеркивают авторы письма к президенту.

К слову, 8 октября правоохранительные органы остановили работу агрохолдинга в связи с решением райсуда, который в качестве меры пресечения применил арест активов и запрет собирать урожай и осуществлять продажу зерна.

Росток-Холдинг – вертикально-интегрированная агропромышленная группа, специализирующаяся на выращивании и реализации зерновых культур, а также производстве и продаже молока.

Под контролем группы около 60 тыс. га. В группу также входят 5 животноводческих ферм, 3 элеваторных комплекса и ряд торговых компаний. Группа входит в топ-10 самых эффективных агропредприятий Украины по версии журнала Landlord.

В рейтинге ТОП-100 латифундистов Украины занимает двадцать пятое место.

Напомним, ЕСПЧ признала незаконным мораторий на землю.

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