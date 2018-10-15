Робота одного з найбільших агрохолдингів України Росток-Холдинг у зв’язку з арештом майна і проведенням слідства досі паралізована. На підприємстві переконані, що це спроба рейдерського захоплення.

Про це повідомляє офіційний сайт агрохолдингу Росток-Холдинг.

– Ситуація навколо групи Росток-Холдинг, на жаль, вийшла за рамки того, що зазвичай називають суперечкою, й виглядає як типова спроба знищення величезної сільськогосподарської компанії.

Кримінальне провадження легалізує фактичну спробу захоплення підприємств холдингу. Санкції на всі слідчі дії видає Харківський районний суд Харківської області, що знаходиться в селищі міського типу Покотилівка.

І це при тому, що жодне підприємство холдингу не те що не знаходиться там, а й взагалі не має до тієї місцевості жодного відношення, – заявив адвокат Михайло Ілляшев, який захищає інтереси Росток-Холдинг.

Через неможливість вчасно зібрати врожай і виконати свої зобов’язання перед партнерами представники підприємства звернулися до президента України Петра Порошенка з проханням втрутитися та вжити заходів щодо ситуації.

Як зазначають автори відкритого листа, сума збитків може скласти понад 1 мільярд гривень – стільки врожаю залишилося в полях.

Це призведе до втрати агрокультур, негативних екологічних наслідків, а держава недоотримає 100 мільйонів гривень податків.

Постраждають працівники підприємства – близько двох тисяч жителів Сумської і Чернігівської областей, для яких агрохолдинг – головне джерело існування.

– Незаконні та необґрунтовані дії правоохоронних органів призводять до порушення строків поставок, створення негативного іміджу українських аграріїв та підриву їх авторитету на міжнародному ринку, що не може не відобразитися на подальшій співпраці іноземного бізнесу і з іншими вітчизняними сільськогосподарськими підприємствами, – підкреслюють автори листа до президента.

Нагадаємо, 8 жовтня правоохоронні органи зупинили роботу агрохолдингу через рішення райсуду, який в якості запобіжного заходу застосував арешт активів та заборону збирати врожай і здійснювати продаж зерна.

Росток-Холдинг — вертикально-інтегрована агропромислова група, що спеціалізується на вирощуванні та реалізації зернових культур, а також виробництві та продажу молока.

Під контролем групи близько 60 тис. га. До групи також належать 5 тваринницьких ферм, 3 елеваторні комплекси та ряд торгових компаній.

Група входить до топ-10 найефективніших агрокомпаній України за версією журналу Landlord. У рейтингу ТОП-100 латифундистів України посідає 25-е місце.

Нагадаємо, ЄСПЛ визнала незаконним мораторій на землю.

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